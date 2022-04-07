Трусова показала танец в стрип-пластике: видео
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира в женском одиночном катании Александра Трусова в своем Telegram-канале выложила видео с занятия по стрип-пластике.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира в женском одиночном катании Александра Трусова в своем Telegram-канале выложила видео с занятия по стрип-пластике.
17-летняя спортсменка продемонстрировала танец в этом жанре.
В прошедшем сезоне Трусова выиграла Гран-при США, стала третьей на чемпионате Европы и второй на чемпионате мира.