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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова показала танец в стрип-пластике: видео

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира в женском одиночном катании Александра Трусова в своем Telegram-канале выложила видео с занятия по стрип-пластике.

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Источник: РИА "Новости"

17-летняя спортсменка продемонстрировала танец в этом жанре.

В прошедшем сезоне Трусова выиграла Гран-при США, стала третьей на чемпионате Европы и второй на чемпионате мира.

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