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15:22 (мск), источник: ТАСС

Авербух объявил о начале тренерской деятельности в школе Мозер

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух начинает тренерскую карьеру. Об этом Авербух в пятницу сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Школа танцев на льду, в которой я начал тренировать, сформирована на базе школы Нины Михайловны Мозер на катке “Вдохновение”. Мы работаем в тандеме с Еленой Масленниковой. Также в школе работает Игорь Еременко и Виталий Новиков, я начал работу с юниорами, юниорские пары в приоритете. Так что одной танцевальной школой в Москве стало больше. Я думаю, что из юниоров выращу спортсменов олимпийского уровня, цели такие, вполне возможно, что кто-то из спортсменов будет переходить, но для этого сначала надо показать результат», — сказал Авербух.

«Сейчас я ездил на соревнования в Великий Новгород, на Кубок России, пара, которая занимается в нашей школе — Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов, заняла пятое место, так будем постепенно подниматься», — добавил собеседник агентства.

Авербух отметил, что планирует совмещать тренерскую карьеру с ведением и созданием собственных ледовых шоу.

Нина Мозер ранее тренировала фигуристов, выступающих в парном катании. Среди ее учеников двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов, серебряные призеры Игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Наталья Забияко и Александр Энберт.

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