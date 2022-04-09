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09:55 (мск), источник: ТАСС

Трусова рассказала, как изменилось внимание со стороны болельщиков после Олимпиады

Спортсменка рассказала, что некоторые болельщики могут ждать ее у ледового дворца четыре часа.

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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Внимание болельщиков к серебряному призеру Олимпиады фигуристке Александре Трусовой, а также поддержка с их стороны заметно выросли после Игр в Пекине. Об этом спортсменка рассказала в эфире «Первого канала» в субботу.

«Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких болельщиков, — отметила Трусова. — Сейчас некоторые стоят с трех до семи часов около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. До Олимпиады такого не было, конечно».

Трусовой 17 лет, она представляет отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». Фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

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