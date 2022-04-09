Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры. О своем решении 16-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в прямом эфире в одной из соцсетей.
Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры. О своем решении 16-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в прямом эфире в одной из соцсетей.
Лью аргументировала свое решение желанием уделять больше времени семье, друзьям и учебе.
Лью — двукратная чемпионка США, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров. Выиграв титул в 13 лет, стала самой молодой победительницей чемпионатов США среди взрослых в истории.