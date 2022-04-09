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19:26 (мск), источник: Sport24

Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры. О своем решении 16-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в прямом эфире в одной из соцсетей.

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Лью аргументировала свое решение желанием уделять больше времени семье, друзьям и учебе.

Лью — двукратная чемпионка США, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров. Выиграв титул в 13 лет, стала самой молодой победительницей чемпионатов США среди взрослых в истории.

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