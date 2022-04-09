Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры. О своем решении 16-летняя спортсменка сообщила своим подписчикам в прямом эфире в одной из соцсетей.