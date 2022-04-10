В Финляндии предложили изменить правила фигурного катания из-за Валиевой

По словам Тарасти, пример с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине вдохновил его на предложение по изменению правил в фигурном катании.

«WADA гарантированно обсудит эту идею. Важно понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определенные вещества — как в случае с Валиевой и лекарствами для улучшения работы сердца», — приводит слова специалиста издание Helsingin Sanomat.

Он также отметил, что персональное отстранение тренера несовершеннолетних спортсменов будет отличным наказанием, если их подопечные будут пойманы на запрещенных препаратах.