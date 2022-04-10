Лучшая фигуристка США завершила карьеру в 16 лет. Но ругать будут только Тутберидзе?

Главная надежда США застала весь мир врасплох своим объявлением о завершении карьеры. Алиса Лью лишь недавно начала снова показывать успешные результаты, а в отсутствие россиянок ей светило весьма благоприятное будущее. Но вместо этого фигуристка выбрала больше проводить времени с семьёй и учиться.

Зарубежные эксперты удивлены, но ругать жестокую американскую систему и бездушных тренеров никто не спешит, как это бывает с прекращением выступлений россиянок. А ведь на фоне Лью воспитанницы Тутберидзе — настоящие долгожительницы в большом спорте.

Причём их успехи, как правило, не ограничиваются единственной медалью главных стартов.

«Довольна тем, как сложилась моя карьера»

16-летняя Алиса провела во взрослых всего один сезон, поэтому буквально ошарашила своим сообщением о завершении карьеры. Поводом для «пенсии» у американской фигуристки послужило желание проводить больше времени с близкими и заняться учёбой. И это во времена активного ратования за долгую карьеру одиночниц! Алиса одним махом перечеркнула все ценности, так тщательно продвигаемые зарубежными экспертами в фигурном катании.

«Это были безумные 11 лет. Много хорошего и немало плохого — всё было. У меня появилось очень много друзей и много хороших воспоминаний, которые останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, никогда не думала, что достигну так многого, я счастлива. Довольна тем, как сложилась моя карьера. И теперь, когда наконец достигла своих целей в фигурном катании, буду двигаться дальше по жизни — буду проводить всё свободное время с семьёй и друзьями, а также учиться. Спорт научил меня гораздо большему в жизни, чем я ожидала. Очень рада, что каталась», — написала Лью в соцсетях.

А ведь спортивная карьера у Алисы только пошла на лад, а её перспективам без россиянок на международной арене забрезжила долгожданная надежда. Но оказалось, что бронза чемпионата мира и седьмое место на Олимпийских играх — предел её мечтаний. Зачем напрягаться дальше? Одного сезона на взрослом уровне ей оказалось достаточно.

«Одноразовый стаканчик» по-американски

Все привыкли, что учениц Тутберидзе ругают за короткие карьеры. Но Алиса их превзошла: в 16 лет покидает фигурное катание с относительно скромными достижениями. Она не олимпийская чемпионка, не чемпионка мира, не чемпионка четырёх континентов (аналог чемпионата Европы). Бронза во Франции ей досталась во многом благодаря отстранению российской сборной. Вся её слава как обладательницы четверного лутца и тройного акселя закончилась в юниорах. Но на срок годности тщательно пеняют лишь у девочек Тутберидзе.

Когда звёздное трио в составе Трусовой, Щербаковой и Косторной захватило весь пьедестал чемпионата Европы — 2020, мир содрогнулся: в женском одиночном катании правят подростки из России! А Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, и вовсе сравнил наших девушек с одноразовыми стаканчиками. Не слишком лестное замечание, особенно от специалиста родом из СССР.

«Мне не очень нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Когда его наливают в фарфоровую чашечку, вкус совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки», — говорил Арутюнян в интервью «Большому Спорту».

Интересно, к какой категории одноразовой посуды можно причислить теперь Алису Лью с учётом того, что ни одним титулом в своей взрослой карьере она похвастаться не может. Как бы цинично это ни звучало, но «одноразовый стаканчик» американского производства продержался всего лишь год.

Алина Загитова в свои 16 лет собрала «Большой шлем» в фигурном катании, но продолжала соревноваться ещё несколько месяцев. Во взрослых она провела 2,5 сезона, и всё это время оставалась в топе. Тем не менее к её приостановке карьеры в 17 лет на Западе отнеслись как к поводу бить тревогу и принимать меры по спасению женского одиночного катания от учениц Тутберидзе. Неважно, сколько золота они завоевали. Важно, что быстро потеряли мотивацию. Счастливо завершить карьеру ради учёбы и общения с близкими «хрустальным» девочкам непозволительно.

Алиса Лью — другое дело. Иностранные эксперты совсем не спешат осуждать её за этот трюк и требовать подтверждения той же бронзы чемпионата мира в следующем сезоне. Ограничиваются словами об удивлении: ни о какой поломанной судьбе талантливой фигуристки, выдавленной жестокой системой, речи не заходит.

Лью считалась главной соперницей Валиевой

Удивительно, но пару лет назад именно Алису Лью считали главной соперницей Камилы Валиевой. Тогда они обе катались на юниорском уровне, а Алиса на регулярной основе прыгала четверной лутц и тройной аксель на соревнованиях. Именно тот юниорский сезон стал наиболее успешным в мимолётной карьере Лью: она завоевала два золота этапов Гран-при, серебро в финале и бронзу на чемпионате мира. Но уже тогда выиграть какие-то титулы ей не позволили наши фигуристки. В финале Гран-при Валиевой даже не понадобились ультра-си, чтобы обойти Алису, а на чемпионате мира с четверным тулупом Камила просто разгромила американку, оставив позади себя с внушительным отрывом — более 20 баллов. Уступила Алиса тогда и Дарье Усачёвой, которая ни тройным акселем, ни четверными прыжками никогда не владела.

Почувствовать себя уникальной Лью могла разве что на чемпионатах США, которые выигрывала в свои 13 и 14 лет. Россиянок там, конечно же, не было, и её прыжки казались невероятным прорывом. Правда, прорыв закончился, когда ей стукнуло 15 — возраст Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Алиса подросла и вмиг потеряла свои ультра-си, как и превосходство в сборной Америки.

Попытки же вернуть впоследствии хотя бы тройной аксель удачными у неё не назовёшь: сплошные недокруты разной степени тяжести и наказуемости в оценках судей.

Выжала всё, что могла?

С отстранением наших фигуристок от международных соревнований перед Алисой Лью открывались очень неплохие перспективы. Одного недокрученного, но приземлённого трикселя ей хватило бы, чтобы пополнить свою копилку новыми медалями. Однако непосредственно для первых мест ей понадобилось бы приложить уже дополнительные усилия и неустанно работать. В противном случае шансов выиграть золото, даже без россиянок, сама Алиса для себя не видела. На чемпионате мира во Франции она и так проиграла опытным Каори Сакамото и Луне Хендрикс. Чтобы обойти их, ей неминуемо пришлось бы усложняться. Но она уже выжала из себя всё, что могла.

Покорять ультра-си Алисе стало слишком сложно: её возможности бесконечно далеки от 18-летней Щербаковой с четверным флипом и 17-летней Трусовой, зажигающей с «пятиквадкой». Преодолевать же себя и усердно тренироваться ещё годик она, очевидно, не хочет. Проще сказать, что достигла всех своих целей, и с широкой американской улыбкой покинуть ледовую сцену.

Вот и сказке конец. Ничего не поделать. Целый год продержаться во взрослых — не так уж плохо. За короткие карьеры и потерю мотивации всё равно карают только россиянок.