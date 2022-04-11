Алена Косторная рассказала подробности ухода от Тутберидзе

— Я знаю, чьи это слова! Алены Леоновой. Хочу сказать так: не зная ситуации, очень сложно судить о том, что произошло. Ситуация осталась между мной, Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали — иди отсюда! Но при этом это и не я тренерам сказала: «Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду». Нет, конечно. Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры. Потому что это была командная работа, коллективная. Но мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло.