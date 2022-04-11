Названа российская фигуристка с самым большим доходом в сезоне-2021/22. Она заработала более 9 млн рублей

Как сообщает «КП Спорт», общий заработок 15-летней фигуристки составил более 111 тысяч долларов (около 9,3 миллиона рублей по текущему курсу). Из них 61,3 тысячи долларов — призовые за выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место по доходам с соревнований заняла победительница Игр в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова, заработавшая 52,9 тысячи долларов. В общем фигуристка заработала 102,9 тысячи долларов (около 8,6 миллиона рублей).

Замкнула тройку российских фигуристок с самым высоким доходом за минувший сезон серебряный призер ОИ Александра Трусова — 30 тысяч долларов за участие на Олимпиаде-2022 и 61,2 тысячи в сумме (порядка 5,1 миллиона рублей).