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56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
21:15 (мск), источник: Sport24

Названа российская фигуристка с самым большим доходом в сезоне-2021/22. Она заработала более 9 млн рублей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристой по итогам сезона-2021/22.

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Источник: Sport24

Как сообщает «КП Спорт», общий заработок 15-летней фигуристки составил более 111 тысяч долларов (около 9,3 миллиона рублей по текущему курсу). Из них 61,3 тысячи долларов — призовые за выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место по доходам с соревнований заняла победительница Игр в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова, заработавшая 52,9 тысячи долларов. В общем фигуристка заработала 102,9 тысячи долларов (около 8,6 миллиона рублей).

Замкнула тройку российских фигуристок с самым высоким доходом за минувший сезон серебряный призер ОИ Александра Трусова — 30 тысяч долларов за участие на Олимпиаде-2022 и 61,2 тысячи в сумме (порядка 5,1 миллиона рублей).

Елизавета Туктамышева за каспанию-2021/22 заработала 26 тысяч долларов, Алена Косторная и Майя Хромых — по 22 тысячи долларов и Ксения Синицина — 5 тысяч долларов.

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