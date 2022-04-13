Умерла чемпионка мира в парном фигурном катании Ирина Воробьёва

Ирина Воробьёва выступала в паре с Александром Власовым, а затем — с Игорем Лисовским. С последним она стала победительницей мирового первенства 1981 года. В том же году они стали чемпионами Европы. После завершения карьеры Воробьёва переехала в США, где работала в качестве тренера.