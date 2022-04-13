Умерла чемпионка мира в парном фигурном катании Ирина Воробьёва
Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Ирина Воробьёва. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Ирина Воробьёва. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Ирина Воробьёва выступала в паре с Александром Власовым, а затем — с Игорем Лисовским. С последним она стала победительницей мирового первенства 1981 года. В том же году они стали чемпионами Европы. После завершения карьеры Воробьёва переехала в США, где работала в качестве тренера.
«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнёрами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать всё! Яркая личность», — заявила тренер спортсменки Тамара Москвина.