Загитова передумала кататься в паре после падения Медведевой и Милохина на «Ледниковом»

— Я еще не решилась на этот эксперимент. Вижу, как катались Даня Милохин с Женей Медведевой — первое шоу не очень удачное. До этого я думала, чтобы кататься в паре с каким-то актером или еще с кем-то. После этого — честно, отбило. Может появится.