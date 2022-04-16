Навка: «Фигурное катание в мире загнивало, но держалось на плаву только благодаря российским спортсменам»

«Много потеряет фигурное катание в мире без российских спортсменов. Оно загнивало, но только благодаря российским фигуристам держалось на плаву. А сейчас, я думаю, совсем будет неинтересно в мире. Очень многие закончили — японцы, американцы. Происходящее — это огромная ошибка», — сказала Навка «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в письме сообщил, что готов лишить Россию права на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран.

Этап «Гран-при» в России запланирован на 25—27 ноября 2022 года.

В комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова допустила, что Россия может пострадать от решения ISU по «Гран-при».