Американский фигурист Малинин стал победителем юниорского чемпионата мира

Результат Малинина после двух программ в сумме составил 276,11 балла (88,99 за короткую программу + 187,12 за произвольную программу). Второе место занял казахстанец Михаил Шайдоров, набравший 234,31 балла (75,14 + 159,17). Третьим стал японец Тацуя Цубои с 233,82 балла (79,15 + 154,67).