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16 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Американский фигурист Малинин стал победителем юниорского чемпионата мира

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин занял первое место в мужском одиночном катании на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Результат Малинина после двух программ в сумме составил 276,11 балла (88,99 за короткую программу + 187,12 за произвольную программу). Второе место занял казахстанец Михаил Шайдоров, набравший 234,31 балла (75,14 + 159,17). Третьим стал японец Тацуя Цубои с 233,82 балла (79,15 + 154,67).

Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил фигуристов из России от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Юниорский чемпионат мира завершится 17 апреля.

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