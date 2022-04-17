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17 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанец впервые в истории завоевал медаль ЧМ по фигурному катанию

Фигурист Михаил Шайдоров завоевал первую в истории Казахстана медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Источник: РИА "Новости"

Фигурист Михаил Шайдоров завоевал первую в истории Казахстана медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
17-летний казахстанец занял второе место после произвольной программы на соревнованиях в Таллине (Эстония). Перед этим в короткой программе он стал только восьмым.
Шайдоров набрал в сумме 234,31 балла, уступив лишь представителю США Илье Малинину — 276,11. Бронзу завоевал японец Тацуя Цубои — 233,82.
Шайдоров, выступавший под композицию из фильма «Однажды в Америке», так прокомментировал свой результат. «У нас была очень сложная подготовка к этим соревнованиям, так как мне пришлось кататься на открытых сессиях, но я смог справиться с этим и доволен», — сказал фигурист.

Добавим, что ранее лучшие результаты Казахстана на юниорских чемпионатах мира показывали Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. Оба занимали четвертые места.

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