Казахстанец впервые в истории завоевал медаль ЧМ по фигурному катанию

Фигурист Михаил Шайдоров завоевал первую в истории Казахстана медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17-летний казахстанец занял второе место после произвольной программы на соревнованиях в Таллине (Эстония). Перед этим в короткой программе он стал только восьмым.

Шайдоров набрал в сумме 234,31 балла, уступив лишь представителю США Илье Малинину — 276,11. Бронзу завоевал японец Тацуя Цубои — 233,82.

Шайдоров, выступавший под композицию из фильма «Однажды в Америке», так прокомментировал свой результат. «У нас была очень сложная подготовка к этим соревнованиям, так как мне пришлось кататься на открытых сессиях, но я смог справиться с этим и доволен», — сказал фигурист.