Раскрыто состояние госпитализированного после шоу Плющенко российского фигуриста

Как рассказала Рудковская, есть подозрение, что у фигуриста сотрясение мозга, однако окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое он проходит.

Продюсер также призвала не верить слухам о том, что причиной падения Семененко стало плохое качество льда. Она подчеркнула, что лед на шоу был в надлежащем состоянии, все фигуристы успешно откатали свои программы, а произошедшее с Семененко — несчастный случай.

Российского фигуриста Евгения Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед. Спортсмен пытался возобновить выступление, но не смог и упал на сидящих в первом ряду зрителей. Семененко покинул лед на носилках.