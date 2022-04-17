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09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто состояние госпитализированного после шоу Плющенко российского фигуриста

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале раскрыла информацию о состоянии госпитализированного после падения головой об лед на шоу Евгения Плющенко российского фигуриста Евгения Семененко.

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказала Рудковская, есть подозрение, что у фигуриста сотрясение мозга, однако окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое он проходит.

Продюсер также призвала не верить слухам о том, что причиной падения Семененко стало плохое качество льда. Она подчеркнула, что лед на шоу был в надлежащем состоянии, все фигуристы успешно откатали свои программы, а произошедшее с Семененко — несчастный случай.

Российского фигуриста Евгения Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед. Спортсмен пытался возобновить выступление, но не смог и упал на сидящих в первом ряду зрителей. Семененко покинул лед на носилках.

18-летний Семененко — участник Олимпиады в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе Семененко золото командного чемпионата мира.

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