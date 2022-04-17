Что на самом деле случилось с Семененко (рассказ очевидца): «Упал в метре от меня. Врачи шли долго — все психовали»

Страшное падение фигуриста Евгения Семененко омрачило шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Участник Олимпиады, чемпион мира в командном турнире заезжал на четверной тулуп, но очень неприятно упал в углу катка. Спортсмен четырежды безуспешно пытался встать. Закончилось все падением на зрителей. Шоу прервалось для оказания помощи, а Евгения из зала уносили на носилках.

Фигуриста увезли в 17-ю больницу Санкт-Петербурга. На момент написания статьи он был в сознании, общался с медиками и проходил полное обследование. Лечение Жени взял на свой контроль главный врач учреждения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y1bewkEe5B8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему случилось страшное падение? Кто должен быть за него ответственен? Среди зрителей шоу и журналистов называются три причины произошедшего.

Плохое качество льда. Болельщики присылали фотографии луж на катке, а также видео брызг (или чего-то похожего на них), летевших из-под коньков фигуристов. Урезанные размеры катка. (20 на 40 метров вместо 20 на 60 — треть скользкого покрытия «съел» партер для зрителей). Плохое освещение. Лед по периметру был буквально утыкан софитами, плюс фигурист отдельно подсвечивался сверху. Это дезориентирует и мешает исполнять сложные элементы.

Для того, чтобы лучше понять, что же на самом деле произошло, предлагаем вам прочитать рассказ болельщицы Валентины Пригодиной, которая находилась в метре от произошедшего и передала Sport24 всю картину. Подлинность рассказа подтверждают снятые Валентиной видео с ее точки обзора, а также записанный на ее имя билет в первый ряд (зрительница предоставила его Sport24). Билет стоил 5000 рублей + комиссия.

"Я сидела буквально в метре от места, где Женя упал. Перед этим Саша Бойкова вылетела на ковер (видимо, из-за небольших размеров льда, — Sport24). Но я луж там не заметила. Выглядело скорее забавно, люди так отреагировали, что катаются наотмашь.

Женя взлетел сразу как-то под углом. И упал. Потом попробовал несколько раз встать и упал снова. Я раньше такого не видела и впала в ступор. Реально думала, он подскальзывается. Соседи (корейцы или китайцы), скорее всего, тоже. Просто думала: лучше дальше не катать. Потом Женя вышел на ковер, и его будто повело. Тогда я уже сообразила и вскочила. Соседи тоже. Мы его усадили.



Охранник в рацию вызвал врачей. Пришли Светлана Соколовская, Ольга Глинка (тренер и хореограф по фигурному катанию, гости шоу). Соколовская держала голову Жене. Он будто порывался уйти. Пришли Алексей Мишин, Татьяна Мишина и Евгений Плющенко.



Тут же набежали зеваки, Мишин их разогнал. Плющенко возмущался: «Где врачи?». Говорил: «Они обязаны быть тут, рядом, на 2 этаже». Потом сам снимал Жене коньки, говорил, что так надо, что врачи велели. Из всех, на мой взгляд, он переживал больше всего. Пока это продолжалось, я подошла к месту, где Женя упал. Там не было лужи. Была ближе к углу.

Когда носилки привезли, медики не могли их опустить до уровня стульев.



Вроде Евгений сказал: «снимите носилки с тележки и переложите так». А они что-то хихикали, типа «разберемся сейчас». В итоге переложили. Но медики шлялись где-то. Тренеры и Плющенко были рядом. Евгений был почти сразу там и всех пинал. Не засекала, как долго шли врачи, но все уже психовали, где они. Охранник их сразу вызвал. Мне казалось, что шли очень долго. Но это могут быть эмоциональные впечатления.



Что касается самого Жени, у него глаза закатывались, неосознанные были. Но в отрубе не был. Выглядело даже будто хотел пойти дальше катать. А когда уже ушел на ковер, будто хотел убежать. Но это мое впечатление, могу быть не права. Я встала, когда Женя пытался уйти, и мы его на мое место посадили. Потом пришла Соколовская и его положили на наши места, там рядом ребята из Азии сидели.



В целом на шоу никакого аврала не увидела. Я и на чемпионате России, и на Гран-при лужицы видела. Лед урезан, да. Но я такое видела на шоу. По поводу света: за то, как виделось на льду — не могу отвечать: прожекторы развернуты в другую сторону".

Из рассказа Валентины следует, что плохое качество льда не было главной причиной неудачного падения Семененко. Хотя именно эта причина больше всего обсуждается болельщикам. «Матч ТВ» на условиях анонимности опубликовал комментарии фигуристов-участников шоу, которые отмечали, что лед был хорошим.

Sport24 также пообщался с участниками мероприятия и выяснил, что бОльшие неудобства им доставлял урезанный на треть размер льда. Также фигуристы сообщили, что у них не было ни одной репетиции при свете, который включали на выступлениях. Таким образом, яркие софиты могли дезориентировать Евгения.

Очевидный вывод из произошедшего может быть один. Либо условия шоу приближаются к соревновательным (нормальное освещение и размеры льда), либо фигуристы отказываются от элементов ультра-си. При нынешнем формате некоторые шоу становятся слишком рискованными для фигуристов.