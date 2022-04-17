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17:36 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Плющенко: «Если бы Семененко упал на тренировке, никто бы не знал об этом. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о падении Евгения Семененко во время ледового шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

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Источник: Sports.Ru

Накануне Семененко неудачно приземлился с четверного прыжка и сильно ударился головой об лед. Он не смог продолжить выступление и был госпитализирован.

«Дело случая. Все падают, все проходили через это. Если бы он упал на тренировке, никто бы не знал об этом. На тренировках тоже бывают падения. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт. Мы заплатим Евгению Семененко полноценный гонорар, за который он катался. Конечно», — цитирует Плющенко «СЭ».

«Ограничивать сложность прыжков? Зачем? Конечно же, нет. Это же спорт. В любом спорте бывают разные травмы, бывает много травм. Мы все через них проходили. Я тоже падал, бился головой и терял сознание», — приводит слова Плющенко «Чемпионат».

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