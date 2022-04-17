Евгений Плющенко: «Если бы Семененко упал на тренировке, никто бы не знал об этом. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт»

Накануне Семененко неудачно приземлился с четверного прыжка и сильно ударился головой об лед. Он не смог продолжить выступление и был госпитализирован.

«Дело случая. Все падают, все проходили через это. Если бы он упал на тренировке, никто бы не знал об этом. На тренировках тоже бывают падения. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт. Мы заплатим Евгению Семененко полноценный гонорар, за который он катался. Конечно», — цитирует Плющенко «СЭ».