Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов
Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался об отстранении российских фигуристов. Об этом он рассказал РИА Новости.
Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался об отстранении российских фигуристов. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы», — заявил он. Тренер подчеркнул, что задача национальных федераций и Международного союза конькобежцев (ISU) заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Арутюнян назвал потерей отсутствие претендентов на медали на главных стартах сезона.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие ISU отстранения с российских фигуристов. «Если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно», — заявила она. Тарасова выразила надежду, что фигуристы скоро вернутся на мировую арену, так как они не сделали ничего плохого. По ее словам, россияне, наоборот, двигали спорт вперед.
1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.