Мишин сообщил о положительной динамике в самочувствии Семененко
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о состоянии Евгения Семененко, который получил травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о состоянии Евгения Семененко, который получил травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
«Женя продолжает оставаться в больнице, есть положительная динамика», — цитирует Мишина РИА Новости.
Семененко ударился головой об лед при попытке выполнить четверной тулуп. После падения он несколько раз попытался безуспешно подняться со льда. Фигурист собирался покинуть лед при помощи врачей, но упал на сидящих в первом ряду зрителей.