Боссы мировой фигурки сошли с ума: в новом сезоне они заставят танцоров прыгать. Как такое возможно?

Международный союз конькобежцев опубликовал правила для танцевальных дуэтов на сезон 2022/23. Для многих они оказались непонятными, ведь в этот раз ISU ввел большое количество изменений, которые требуют расшифровки. Объясняем, что должны делать танцоры в новом сезоне.

Ритм-танец у сениоров будет на тему латины. Об этом уже ходили разговоры, спортсмены говорили это в интервью, но самым интересным был слух об отсутствии обязательного рисунка. И это оказалось правдой — в этом году нас ждет ритмический танец без паттерна. При этом в программе должны быть использованы как минимум два разных стиля: сальса, бачата, меренге, мамбо, ча-ча-ча, румба или самба. То есть теперь навыки скольжения и состыковки партнеров будут оцениваться в разных последовательностях. Логично, что каждая пара будет выбирать оптимальный для себя и для своего уровня вариант. Рисунок теперь не единый критерий оценивания, а инструмент стратегии, какой из выбранных стилей больше подойдет той или иной паре.

У юниоров ситуация намного лучше, их тема — танго с паттерном «аргентинское танго». Плюс к этому фигуристы должны использовать один из следующих стилей: пасодобль, фламенко, испанский вальс, фанданго, болеро, хота, севильяс и милонга. Возможно, после этих изменений какие-то пары задумаются, а стоит ли в следующем сезоне переходить на взрослый уровень. Последний раз такая большая разница между требованиями к юниорам и сениорам была в сезоне 2012/13, когда первые катали блюз, а вторые — польку.

Также спортсменам нельзя использовать одни и те же поддержки (комбинированные в том числе) в ритм-танце и произвольном. В частности речь идет о позициях в поддержках и отдельных частях, как прописано в правилах. То есть теперь фигуристам необходимо иметь в техническом арсенале две поддержки, чтобы соответствовать правилам. Дорожки шагов теперь оцениваются как единое целое, где складываются уровни партнера и партнерши, после чего начисляются надбавки (GOE).

Самой обсуждаемой частью стало добавление нового хореографического движения. Теперь в танцах на льду обязательны «хореографические прыжки с поддержкой» или assisted jumps. К ним прилагаются следующие требования: не менее трех подряд (одинаковых или разных), не более полутора оборотов, отрыв меньше трех секунд ото льда, между прыжками не более трех шагов, а также исполнять прыжки может любой из партнеров. Со стороны кажется, что это безумие — добавлять в танцы прыжковые элементы. Это нововведение буквально убивает особенность данного вида фигурного катания.

Такие хореографические прыжки уже использовались фигуристами, как элементы вращательных или верхних поддержек. Чаще всего как заход или выход. Например, олимпийские чемпионы Тесса Вертью и Скотт Моир пробовали на тренировках прыжок как выход из своего фирменного «гуся».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=280532002&id=456239026&hash=0ab6659aa5a3d804&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это пример одного такого элемента за танец. Последовательность прыжков, между которыми минимальное количество шагов, будет выглядеть как минимум нелепо. Интересна интерпретация этого безумия спортсменами, потому что из релиза сложно понять, как именно нововведение будет выглядеть.

ISU выдал в этот раз очень странные и неоднозначные правила. Своими действиями они буквально отнимают у танцев на льду возможность оставаться самодостаточным видом фигурного катания. Отсутствие паттерна приведет к еще большим судейским и тренерским махинациям, а прыжковые элементы испортят произвольный танец.