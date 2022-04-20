Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Енисей
Рубин
31
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Зенит
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:45
Удинезе
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Лорьян
Метц
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Реймс
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Труа
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Реал
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Коламбус
32
Хоккей. НХЛ
21.04
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Оттава
Б
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Калгари
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Бостон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Флорида
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
16:02 (мск), источник: Sports.Ru

Ягудин о желании Трусовой выучить пятерной: «А нет ли желания завоевать хотя бы один титул?»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил желание фигуристки Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов.

Наверх
Источник: AP 2022

«А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально. Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему это привело! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — написал Ягудин в инстаграм.

На Олимпийских играх в Пекине японец Юдзуру Ханю пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота. На турнире он занял четвертое место.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь