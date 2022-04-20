Ягудин о желании Трусовой выучить пятерной: «А нет ли желания завоевать хотя бы один титул?»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил желание фигуристки Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил желание фигуристки Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов.
«А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально. Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему это привело! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — написал Ягудин в инстаграм.
На Олимпийских играх в Пекине японец Юдзуру Ханю пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота. На турнире он занял четвертое место.