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11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова впечатлила фанатов нескромным снимком

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое фото в своем Telegram-канале.

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На снимке 19-летняя спортсменка позирует в расстегнутом пиджаке и черном нижнем белье.

В комментариях к публикации фанаты Загитовой остались в восторге от образа спортсменки и похвалили ее за смелое фото.

Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году. Последние два года она являлась ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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