Загитова впечатлила фанатов нескромным снимком
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое фото в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое фото в своем Telegram-канале.
На снимке 19-летняя спортсменка позирует в расстегнутом пиджаке и черном нижнем белье.
В комментариях к публикации фанаты Загитовой остались в восторге от образа спортсменки и похвалили ее за смелое фото.
Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году. Последние два года она являлась ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.