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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала, как согласилась на откровенную фотосессию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что без одобрения близких не согласилась бы на проведение откровенной фотосессии.

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Источник: РИА "Новости"

Фотосессия российской фигуристки для апрельского номера мужского журнала Maxim стала поводом для обсуждения в соцсетях. По словам Медведевой, она получила удовольствие и много позитивных отзывов.

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«Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов. Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Всё позитивно», — сказала Медведева в интервью «Матч ТВ».

В понедельник серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала о своем намерении выучить пятерной прыжок. Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин предложил ей выиграть хотя бы один турнир, прежде чем разучивать прыжок в пять оборотов.

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит, особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю. Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачете на Олимпийских играх, то она ее откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется?! Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против? Думаю, она готова. Это же Саша, она справится», — отметила фигуристка.

Медведева призналась, что ей было сложно привыкнуть к формату выступлений в шоу. Она понимает сложности, с которыми столкнулся Евгений Семененко, получивший травму на ледовом шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

«Мне было сложно, особенно, когда были показательные (выступления) после крупных соревнований. Ты вроде бы побеждаешь на крупном турнире, но потом выходишь на показательные и теряешься в темноте, падая со всех прыжков. Все удивляются: “Что это такое? Медведева растеряла форму”. Нет! На самом деле действующим спортсменам, которые всегда работают при ярком свете, сложно перестроиться. Я уже как бы перестроилось. Теперь вся моя работа как фигуристки строится при темноте, для меня это более привычно. Если меня сейчас выпустить под софиты на лед, то я просто потеряюсь под непривычным светом», — объяснила Медведева.

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