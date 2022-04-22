Медведева рассказала, как согласилась на откровенную фотосессию

Фотосессия российской фигуристки для апрельского номера мужского журнала Maxim стала поводом для обсуждения в соцсетях. По словам Медведевой, она получила удовольствие и много позитивных отзывов.

«Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов. Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Всё позитивно», — сказала Медведева в интервью «Матч ТВ».

В понедельник серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала о своем намерении выучить пятерной прыжок. Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин предложил ей выиграть хотя бы один турнир, прежде чем разучивать прыжок в пять оборотов.

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит, особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю. Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачете на Олимпийских играх, то она ее откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется?! Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против? Думаю, она готова. Это же Саша, она справится», — отметила фигуристка.

Медведева призналась, что ей было сложно привыкнуть к формату выступлений в шоу. Она понимает сложности, с которыми столкнулся Евгений Семененко, получивший травму на ледовом шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.