«Я не плачу… нет, я рыдаю!» Видео каскада Валиевой растрогало фанатов
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева продемонстрировала эффектную серию прыжков на тренировке.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева продемонстрировала эффектную серию прыжков на тренировке.
15-летняя спортсменка показала нарезку из каскада четверной тулуп-тройной тулуп и одинарного четверного тулупа. Видео доступно в Telegram-канале мировой рекордсменки.
Поклонники остались неравнодушны к достижениям своего кумира: