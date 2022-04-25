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14:49 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Костюкович хочет сменить спортивное гражданство: За Россию будет сложно выступать. Сидеть — не вариант

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступавшая в паре с Дмитрием Ялиным, но расставшаяся с партнером, призналась, что рассматривает вариант со сменой спортивного гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

В марте Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

— Сейчас я на отдыхе от всего этого, стараюсь отойти. Вернувшись в Москву, я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать. Скорее всего, надо будет просто ждать, думать, что и как. Пока никто не писал о партнерстве.

— Как ты сама ощущаешь возможность кататься за другую страну, есть ли какой-то дискомфорт или главное выступать?

— Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую. Но сидеть для меня тоже не вариант. Тут надо понимать, чего тебе хочется.

— Тебе хочется, как я понимаю, выступать на международных стартах.

— Да, — сказала Костюкович в беседе с корреспондентом Sport24 Аленой Волковой.

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