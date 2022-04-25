ISU отменил этап серии Гран-при по фигурному катанию в России

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», — сказано в документе. Отмечается, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и будет принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.