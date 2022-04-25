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13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ISU отменил этап серии Гран-при по фигурному катанию в России

Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 (Rostelecom Cup) отменен на фоне ситуации на Украине.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования должны были пройти 25—27 ноября.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», — сказано в документе. Отмечается, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и будет принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Предыдущий Гран-при России прошел в Сочи 26—28 ноября 2021 года. В прошлом сезона финал серии в Японии не состоялся из-за пандемии.

Российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации еще в марте, после начала военной операции РФ на Украине. Для спортсменов провели специально придуманный после отстранения Кубок «Первого канала».

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