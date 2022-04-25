ISU отменил этап серии Гран-при по фигурному катанию в России
Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 (Rostelecom Cup) отменен на фоне ситуации на Украине.
Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 (Rostelecom Cup) отменен на фоне ситуации на Украине.
Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования должны были пройти
«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», — сказано в документе. Отмечается, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и будет принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.
Предыдущий Гран-при России прошел в Сочи
Российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации еще в марте, после начала военной операции РФ на Украине. Для спортсменов провели специально придуманный после отстранения Кубок «Первого канала».