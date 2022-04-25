США, Канада и Франция и еще 11 стран стали инициаторами отмены этапа Гран-при в России

Эти страны, а также Италия, Словакия, Чехия, Испания, Швейцария, Австрия, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония выступили с требованием отменить российский этап Гран-при, а также не пускать представителей России на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне.