Представитель России выдвинут на пост главного в фигурном катании. Из-за санкций на конгрессе ISU ожидается кошмар

Полететь летом на Пхукет — да почти любой россиянин мечтает о такой поездке. Особенно когда это можно сделать за счет командирующей организации. Поэтому выбор ISU места для проведения конгресса весьма недурен, скажем прямо. К зимним видам спорта отношения никакого, зато можно хорошо провести время, выбрав нового президента и руководство.

Лакерник идет на новый срок

Именно этим и будут заниматься представители национальных федераций 6—10 июня . Правда, россияне поедут туда с тяжелыми мыслями. Российской федерации надо выстоять под натиском пула западных федераций, которые жаждут максимальных санкций для Федерации фигурного катания России и Союза конькобежцев России. Между тем поедут туда также и несколько российских кандидатов на руководящие должности, о которых стало известно сегодня.

ISU опубликовал список кандидатов на пост нового президента, вице-президентов, в члены ISU, а также технических комитетов. Среди них, во-первых, Александр Лакерник — действующий вице-президент организации, отвечающий за направление «Фигурное катание». Напротив его кандидатуры стоит приписка: «Действительно, только если пройдет предложение по пересмотру статьи 13». Имеет в виду возраст Александра Рафаиловича. На данный момент занимать пост могут граждане страны — члена ISU до 75 лет. Нашему претенденту — 77, но планку могут повысить до 80 лет.

Здесь важно то, что у Лакерника появилось сразу три соперника, причем все из влиятельных федераций — североамериканской, азиатской и европейской. Это опытнейший Бенуа Лавуа (Канада) и экс-фигуристы Тацуро Мацумура (Япония) и Сусанна Рахкамо (Финляндия). В апреле 2018 года Лакерник выдвигался на пост единолично — то есть никто даже не пытался оспорить его главенство в фигурнокатательной ветви. Согласитесь, симптоматично. Вводные тут не для очевидной победы, скажем мягко.

Кто из россиян еще идет на выборы?

Кандидатом в Совет ISU также является наш участник трех Олимпийских игр Александр Кибалко — в секцию, отвечающую за конькобежный спорт.

Если смотреть списки по техническим комитетам, то выделяется Юлия Андреева — наша известная судья и специалист, которая претендует на работу в комитете по одиночному и парному катанию. Ранее там заседал призер Олимпийских игр и тренер Федор Климов, но больше, видимо, желания и времени нет. В комитете по синхронному катанию сохранить место может Юлия Чиркова, и если россиянам не запретят занимать официальные должности, то должна — так как число кандидатов равно числу мест. В шорт-треке сразу два наших кандидата — Андрей Нефедов и Михаил Соколов, причем Нефедов претендует в том числе на пост председателя. Уже упомянутый Кибалко баллотируется в председатели комитета по конькобежному спорту, причем против американца Ника Томеца и белоруса Алексея Хатылева, выдвинутого… австрийской федерацией! Как будут разруливать возможные санкции здесь?

Резюме кандидатов будут разосланы за три недели до конгресса.

Серб против американки в борьбе за президентство

Что самое важное? Во-первых, у ISU точно сменится президент. После 22-летнего руководства итальянца Оттавио Чинкванты функционеры поняли, что сменяемость власти лучше несменяемости, и нидерландец Ян Дайкема уходит с поста. Кандидатов — четверо, двое «конькобежцев» и двое «фигуристов». Однако для нас важнее страны — первым в списке по алфавиту идет серб Слободан Делич, и приход серба к власти был бы, пожалуй, идеальным раскладом для России. Сербы, конечно, тоже разные бывают, но с Деличем будет легче договариваться. Неплохо судил наших (да, он еще и судья в фигурном катании), работал в оргкомитете Сочи-2014. Судя по профилю на LinkedIn, знает русский язык. В общем, кандидат от народа. Есть за кого поболеть.

Правда, шансов на победу у него немного. Против него кореец, конечно, по фамилии Ким, да не простой, а президент Samsung Global Strategy Group. Ким Чжэ Ель еще и заседал в Совете ISU последние шесть лет. Или, например, та же финка Рахкамо, чемпионка Европы в танцах на льду. Наконец, Патрисия Сент-Петер, которую единогласно выдвинула американская федерация.

В общем, серб совсем не фаворит, как, к сожалению, и Александр Рафаилович в своей борьбе. Но он хотя бы точно дойдет до выборов. А вот нашей федерации перед конгрессом еще предстоит отбиться от дополнительных санкций, которые обязательно попытаются ввести друзья из-за рубежа. В том числе — возможное лишение права голосовать и вообще претендовать на любые должности.

В ISU, согласно официальному сайту, 101 член, из которых минимум 9 не имеют права голоса. Таким образом, помимо России и Белоруссии, нам надо найти еще 16 федераций, которые не поддержат отстранение России. Можно надеяться на Венгрию, Армению, Грузию, возможно, Казахстан и Китай. Будет странно, если против нас проголосует КНДР, — правда, бойцы страны чучхе могут и не доехать. У России, что интересно, по Уставу два голоса, так как СКР и ФФККР — отдельные федерации. Но вот хватит ли всего этого для победы — большой вопрос.