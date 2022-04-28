Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РБ Лейпциг
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Фейеноорд
Марсель
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Челси
00
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Металлург
21
Хоккей. НХЛ
29.04
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.04
Бостон
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.04
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
29.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
29.04
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
29.04
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
29.04
Колорадо
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.04
Ванкувер
Лос-Анджелес
Все события
Фоторепортажи
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент ФФКА: Медведеву не пригласили в сборную Армении, так как она изменила фамилию

Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян рассказала, что не рассматривала вариант с приглашением двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой в состав команды.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Отец Евгении Медведевой — армянский бизнесмен Арман Бабасян, мать — бывшая фигуристка Жанна Медведева.

«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: “Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать”, — но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению.

У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлений под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем", — приводит слова Степанян Metaratings.

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь