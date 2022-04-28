Президент ФФКА: Медведеву не пригласили в сборную Армении, так как она изменила фамилию

«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: “Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать”, — но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению.