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20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка-чемпионка завершила карьеру в 19 лет

Российская фигуристка Софья Самодурова завершила спортивную карьеру. Спортсменка стала гостьей шоу «Фигурка» на YouTube.

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя россиянка сосредоточится на тренерской работе в штабе своего наставника Алексея Мишина. Самодурова подчеркнула, что спокойно приняла решение уйти из спорта. Она добавила, что ей нравится работа тренера.

Чемпионка Европы по фигурному катанию заявила, что планировала уехать в Казахстан. Однако Мишин убедил ее остаться и работать с детьми.

Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы-2019 в Минске в одиночном катании. Также она выигрывала серебро и бронзу на этапах Гран-при в сезоне-2018/2019. На чемпионате мира-2019 она показала восьмой результат. В том же сезоне Самодурова стала шестой на чемпионате страны.

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