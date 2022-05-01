Путин подарил Валиевой к 16-летию шкатулку с платком

Президент России Владимир Путин преподнес фигуристке Камиле Валиевой в подарок к 16-летию шкатулку с платком. Глава государства поздравил олимпийскую чемпионку с днем рождения после церемонии награждения спортсменов в Кремле, информирует ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия-1».

26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля президент вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине.

Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, была удостоена ордена Дружбы. Глава государства посоветовал спортсменке не обращать внимания на нападки и продолжать работать, выразив уверенность, что следующие победы будут обязательно, главное — характер.

После церемонии Путин традиционно неформально пообщался с атлетами за бокалом шампанского. Особое внимание заслужила Валиева, которой в этот день исполнилось 16 лет. «Поздравляем!» — трижды произнес президент вместе со всеми гостями церемонии. «Мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить», — признался глава государства имениннице. Он преподнес ей огромный букет роз и шкатулку. «С платочком», — уточнил Путин, открывая подарок. «Спасибо большое!» — поблагодарила фигуристка.