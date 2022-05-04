Олимпийский комитет США озадачили слова Путина о Валиевой

«Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: “Как можно считать этот процесс честным?”» — отметила Хиршланд. Она заявила, что Путин не должен был выступать в защиту 16-летней спортсменки до завершения расследования.
26 апреля Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Во время мероприятия он дал совет Валиевой, заявив, что ей не стоит обращать внимание на критику.
На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.
В ходе скандала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле полностью и безгранично поддерживают российскую фигуристку. Он подчеркивал, что власти страны убеждены, что в данном случае речь идет о «каком-то недоразумении».