Олимпийский комитет США озадачили слова Путина о Валиевой

«Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: “Как можно считать этот процесс честным?”» — отметила Хиршланд. Она заявила, что Путин не должен был выступать в защиту 16-летней спортсменки до завершения расследования.

26 апреля Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Во время мероприятия он дал совет Валиевой, заявив, что ей не стоит обращать внимание на критику.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.