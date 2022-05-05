«Это заоблачный уровень» Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?

Новые рекорды

На Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Александра Трусова установила историческое достижение — стала первой девушкой, которая в произвольной программе выехала с пяти четверных прыжков. Она показала флип, сальхов, тулуп (хотя и с ошибкой) и два лутца. Спортсменка шла к этому настолько упорно, что было ясно: удачное исполнение такого контента для нее — дело времени. А ведь прежде столько квадов удавалось собрать в одной программе только американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.

При этом в копилке Трусовой нет золотых наград крупных турниров: она часто проигрывала, потому что отказывалась снижать трудность программ и падала, а правилами поощряется скорее чуть менее сложное, зато чистое выступление. На прошедших Играх в короткой программе россиянка сорвала тройной аксель, еще один элемент ультра-си, и произвольная, исполненная на недостижимом ни для кого уровне, не помогла ей победить. Став в итоге второй после другой россиянки Анны Щербаковой, Трусова в сердцах призналась, что ненавидит этот спорт.

Александра Трусова

Несмотря на отсутствие больших побед, которые выражались бы в местах и кубках, Трусова является важнейшим человеком в современном фигурном катании. Она лицо революции спорта: именно ее выход на международный уровень, поначалу еще юниорский, круто изменил представление о возможностях девушек-одиночниц. В феврале 2018 года она впервые в карьере чисто исполнила четверной прыжок на соревнованиях, а спустя две недели приземлила два квада, что до нее не удавалось еще никому. Так россиянка впервые вписала себя в Книгу рекордов Гиннесса (потом она сделает это еще три раза).

Хотя почти параллельно с Трусовой четверные запрыгали и другие спортсменки, по количеству квадов, которое фигуристка заявляла на старты, с ней никто не пытался сравниться. Это продолжается на протяжении уже пяти сезонов.

Так постепенно рухнул главный стереотип женского фигурного катания: будто на четверные способны только совсем юные девочки, а по ходу взросления все навыки теряются. Первый четверной Трусова официально прыгнула в 13 лет, на момент исторического проката в Пекине ей было 17, и останавливаться фигуристка, судя по всему, не собирается. И даже говорит о попытках сделать пятерной.

Королева четверных, или Русская ракета, как Трусову прозвали фанаты, зря расстраивается в минуты поражений: история показывает, что в памяти поколений остаются не награды, а рекорды. Не кубки, а смелость пробовать новое и отстаивать это право.

Первая женщина в фигурном катании

Считается, что фигурное катание родом из Голландии. Нечто напоминающее этот спорт появилось ориентировочно в 14 веке, когда стали делать коньки с металлическими полозьями. Нужны они были, конечно, не для развлечения, а для передвижения по замерзшим водоемам, однако со временем это стало популярной забавой. «Фигурным» катание назвали потому, что кто-то, чье имя не сохранилось, придумал выписывать на льду разнообразные фигуры, сохраняя при этом красивую позу.

Полноценным спортом фигурное катание стало лишь в конце 19 века, когда было решено закрепить правила и провести соревнования. Спортсменам предстояло состязаться в трех дисциплинах: обязательных и специальных фигурах и произвольном катании. Первый чемпионат мира состоялся в 1896 году по инициативе российского ученого и спортивного деятеля Вячеслава Срезневского в Санкт-Петербурге, победителем стал немец Гильберт Фукс. Надо ли говорить, что соревновались только мужчины.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--50d2d6902a9dad48237f" data-vnd="50d2d6902a9dad48237f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=50d2d6902a9dad48237f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Женское фигурное катание своим появлением обязано англичанке Медж Сайерс. В 1902 году она добилась права участвовать в чемпионате мира наравне с мужчинами и заняла второе место, проиграв только шведу Ульриху Сальхову. Он был действующим чемпионом мира, а впоследствии стал десятикратным обладателем этого титула. Сальхов был так поражен смелостью и мастерством соперницы, что, как гласит легенда, прямо на пьедестале снял с шеи свою золотую медаль и подарил ее фигуристке.

Как ей удалось убедить организаторов допустить ее до турнира, доподлинно неизвестно. Скорее всего, Сайерс просто никто не воспринимал всерьез — нельзя было представить, что она составит столь мощную конкуренцию мужчинам.

За Сайерс в фигурное катание потянулись и другие женщины. В 1906 году мужское и женское катание разделили в правилах и провели первый полноценный чемпионат мира для женщин. Закаленная в борьбе с одиночниками, Медж выиграла его, а спустя год повторила этот успех. В 1908 году она стала первой фигуристкой — олимпийской чемпионкой.

Путь Сайерс к признанию только на словах выглядит простым, а на деле борьба, конечно, была крайне тяжелой. Так, когда организаторы соревнований в попытке остановить прогресс женского спорта заявили, что юбка до пола мешает им оценивать исполнение, англичанка пошла на неслыханную наглость для того времени — обрезала платье. Косые взгляды, упреки — все это было, но остановить Медж было просто невозможно. Фигурист Томас Ричардсон рассказывал: «Она надела более короткую юбку, чтобы победить. Это ошеломило толпу. Сложно сравнивать женщину с мужчинами, но ничто не могло помешать Сайерс выигрывать».

После ухода Сайерс из спорта в 1908 году доминировать на мировой арене стала Венгрия, сильнейшими фигуристками были Лили Кронбергер и Опика фон Мерай-Хорват. Эти спортсменки, кроме фигур, уже умели делать простые вращения и пытались заходить на одинарные прыжки — перекидные. У женщин началась гонка за мужской техникой. Ведь именно мужчины придумывали новые элементы и первыми добавляли к прыжкам обороты.

Мини-юбка и миллионы поклонников

Главной звездой женского фигурного катания после Первой мировой войны стала норвежка Соня Хени, которая провела новую революцию в спорте.

Выступления Хени уже гораздо больше напоминают современные: она усложнила вращения, добавила в программы хореографические элементы (в начале карьеры Соня якобы брала уроки у русской балерины), увереннее, чем ее предшественницы, занималась изучением прыжков. В частности, она первой из женщин исполнила аксель. Норвежка остается самой титулованной фигуристкой в истории: на ее счету три олимпийских золота (1928, 1932, 1936).

Соня Хени

Интересно, что именно Хени первой в истории надела на прокат мини-юбку. Шаг очень дерзкий, но он отлично укладывается в представление о характере этой спортсменки.

Хени — в высшей степени противоречивая личность. Она была блистательной фигуристкой, чей вклад в развитие фигурного катания трудно переоценить. Вместе с тем у нее была невероятная страсть к эпатажу, и в стремлении к славе норвежка не останавливалась ни перед чем. Известно о дружбе Хени с Адольфом Гитлером: фюрер приглашал ее на ужины и дарил подарки, ходил на ее выступления, а она не стеснялась на глазах у публики встречать его нацистским приветствием. При этом она вряд ли разделяла его взгляды: на любые знакомства спортсменка смотрела только с точки зрения собственной выгоды. Когда спустя годы Соне пришлось объяснять свое поведение, она сказала: «Я даже не знала тогда, кто такие нацисты».

После завершения карьеры Хени собирала полные залы на ледовых шоу и снималась в Голливуде, причем тоже довольно успешно. Она была секс-символом, ее «лицо» стремились заполучить ведущие производители коньков, одежды, драгоценностей. За рекламу Соне платили щедрые гонорары, так что на пике славы она была одной из самых богатых женщин в мире.

Благодаря Хени женское фигурное катание обрело невиданное количество поклонников. Спортсменка вряд ли так уж стремилась привлечь внимание к спорту (скорее думала, как прославиться самой), но эффект это имело колоссальный.

У нее был стиль, артистизм и атлетизм, но, думаю, самое важное, что у нее была смелость. У нее хватило смелости следовать за своими мыслями — следовать за образом, который она придумала Пегги Флеминг золотая медалистка Олимпийских игр 1968 года

От двойного прыжка к четверному

Мужчины массово освоили двойные прыжки к 1930-м годам (кроме акселя — его впервые, хотя и с недокрутом прыгнул американец Дик Баттон в 1948-м).

Женщинам для этого понадобилось чуть больше времени: первый двойной сальхов сделала англичанка Сесилия Колледж в 1937 году, первый двойной лутц — канадка Барбара Энн Скотт в 1942-м. Двойной аксель впервые показала чехословацкая фигуристка Алена Врзанева в 1950-м.

Правда, уже тогда более сложный прыжковый контент не гарантировал победу: большой вес имели обязательные фигуры, за счет идеального исполнения которых в 1951-м, например, чемпионат мира выиграла англичанка Жанетт Альтвегг

Эстетика или атлетизм — этот вопрос встал в женском фигурном катании еще до появления многооборотных прыжков. Склонность к первому прослеживалась больше в американской школе, ко второму — в европейской. Международный союз конькобежцев (ISU) не занимал определенно чью-то сторону и периодически менял правила, пытаясь нащупать золотую середину. Поэтому в течение следующих десятилетий на мировой арене преимущество имели то более технически способные, то более хореграфически развитые фигуристки. Большого стимула рисковать и учить тройные прыжки не было, однако…

В 1959 году фигуристка из Чехословакии Яна Мразкова прыгнула первый тройной сальхов. Спустя девять лет зафиксировали первую удачную попытку тройного риттбергера. Тройной флип одной из первых показала немка Катарина Витт, которая выступала в 1970-е и 1980-е. Первый тройной аксель в 1988-м сделала японка Мидори Ито. А россиянка Ирина Слуцкая вошла в историю тем, что в 2000 году впервые в истории прыгнула каскад тройной лутц — тройной риттбергер, самую сложную связку тройных.

Дальше по иерархии трудности шли уже квады.

Хотя в 1990-м француженка Сурия Бонали включила в программу два четверных, она не смогла их докрутить, и попытку не засчитали. Официально же первый четверной в истории среди женщин приземлила японка Мики Андо в 2002 году. Это был сальхов

«Для меня четверной прыжок был чем-то обычным. Ты учишь одинарный прыжок, потом двойной, затем тройной. Следующий этап — это четверной», — говорила фигуристка. Стабильно квад исполнять она не исполняла и из-за травм впоследствии вовсе отказалась от попыток. А из современниц не нашлось спортсменок, которые бы к идее четверных отнеслись так же серьезно.

В итоге в середине 2000-х четверные в женском фигурном катании встали на паузу. Хотя многие спортсменки делали попытки на тренировках, чисто выехать не удавалось никому. У мужчин тем временем четверные в произвольной стали необходимыми для побед на международном уровне.

Мики Андо

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в беседе с «Лентой.ру» вспоминала: «Я пробовала четверной тулуп, но один раз на “удочке” (тренажер, который прикрепляется к фигуристу ремнями в районе груди и позволяет страховать его при изучении многооборотных элементов — прим. “Ленты.ру”) очень больно упала и поняла, что такие прыжки — это заоблачное что-то. Это был год 2012-й или 2013-й, никто из девочек еще не прыгал. В итоге и я забросила эту идею».

Мощный рывок

Последние десять лет в истории этого спорта — крайне любопытный отрезок.

Самым сложным каскадом Леоновой, поднимавшейся в начале 2010-х на пьедесталы почета этапов и финала Гран-при, ставшей второй на ЧМ, был тройной тулуп — тройной тулуп. Эта связка тройных — самая простая из возможных. Ставка делалась не на трудность, а на стабильность, и некоторое время это было оправданно.

«В какой-то момент я поняла, что мне нужен сложный каскад. Девочки запрыгали лутц-тулуп. У меня неплохо получался флип-тулуп, но только на тренировках. Как только я вставляла его в программу, все сыпалось. Поэтому решили, что лучше делать то, что стабильно получается, чем усложнять и не знать, чего ждать в прокате», — объясняла Леонова.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году победительница Аделина Сотникова прыгала именно лутц-тулуп. А годом позднее Елизавета Туктамышева выиграла чемпионат мира уже не только с этим каскадом, но и с тройным акселем в короткой программе. Это был мощный козырь — из действующих спортсменок никто этот прыжок в прокаты не включал.

Тройной аксель пробовала. Заходить на него было не страшно — может, потому, что двойной был для меня простым. Для тройного нужно было побольше вложиться в прыжок, плотнее сгруппироваться. Пыталась прыгать на маленьком ходу, не разгонялась сильно, больно не падала. Правда, пробовать начала уже довольно поздно, нужно было делать это лет в 12-13 Алена Леонова вице-чемпионка мира 2012 года

Выиграть Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году Алине Загитовой помог в том числе каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Это были последние Игры, на которых не было спортсменок с квадами или тройным акселем. Почти в то же время мир увидел первый за 16 лет официальный четверной — от юниорки Трусовой. А в октябре 2019-го она чисто сделала четыре квада на соревнованиях. Так что доминировать в новом олимпийском цикле без ультра-си уже не представлялось возможным.

И это при том что в короткой — четверные у девушек запрещены — можно сделать только тройной аксель.

Я понимаю, что сейчас масса вопросов: надо делать четверные или нет. Могу сказать лишь, что прогресс остановить нельзя Ирина Роднина трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании

«Может, им новые бедра понадобятся?»

На взрослый уровень ученицы Этери Тутберидзе Трусова, Щербакова и Алена Косторная вышли в сезоне-2019/2020. Первые две спортсменки катались с квадами, Косторная прыгала тройной аксель. В мире соперничать с ними могла только японка Рика Кихира, и то лишь с натяжкой. Реакция на это была неоднозначной: с одной стороны, элементы ультра-си — это развитие спорта, с другой, большой риск. Да и стопроцентное преимущество одной страны над всем миром дело неприятное.

«Как оцениваю выступления россиянок, которые прыгают четверные? Они еще просто дети. А четверные прыжки — нереальная нагрузка на суставы», — говорила немецкая фигуристка Николь Шотт в интервью Suddeutsche Zeitung.

Алена Леонова

Рафаэль Арутюнян, тренер американца Чена, в комментарии NBC замечал: «Посмотрим, что с этими девочками будет дальше. Будут ли они делать эти прыжки в 18−19 лет? Сейчас-то у них тело еще не сформировалось, а кости все еще растут. Что с ними будет в 40 лет? Может, им новые бедра понадобятся?».

А NBC Sport писал: «Они превращают четверной прыжок в ключевой элемент одиночного катания, продвигая техническую сторону своей дисциплины, что казалось невообразимым всего три года назад. Пока слишком рано говорить, к чему это приведет женское фигурное катание. К пятерным прыжкам? Замене тазобедренного сустава? Доминированию на льду подростков?».

Сейчас тональность сменилась. В адрес девушек, которые рискуют, звучат преимущественно восхищенные комментарии

Во-первых, потому что многие спортсменки вопреки прогнозам смогли сохранить квады с юниорских стартов до взрослых, а во-вторых, потому что появились фигуристки, которые совместили космическую сложность с высокой компонентностью программ. Например, Камила Валиева.

«Как соблюсти баланс эстетики и атлетизма? Запретить четверные совсем не выход, потому что тогда мы вернемся в далекое прошлое. Вот Валиева гениально демонстрирует этот баланс. Она делает сложнейшие элементы, но при этом выглядит женственно. У нее нет гонки за прыжками», — подчеркнула Леонова. И правда, три четверных и тройной аксель в произвольной программе 16-летняя россиянка исполняет с немыслимой легкостью, при этом показывая крайне хореографичное и глубокое катание. В условиях, когда Камила не ошибается, конкурировать с ней невозможно.

За последние годы в школе Тутберидзе выросла целая плеяда невероятных фигуристок. Тренеры во главе с Этери развивают девочек не только с точки зрения техники, но и ставят очень удачные программы, которые нравятся зрителям. Это достойно восхищения Антон Сихарулидзе олимпийский чемпион 2002 года

«Они двигают фигурное катание вперед»

«Не могла представить, что спорт шагнет так далеко. В мое время максимум что было у девочек, — попытки тройного акселя, и никто не думал, что в группе Тутберидзе будут прыгать четверные. Никто не понимал, как исполнять такие прыжки. Это было за гранью. Мужчины — да, они могут не владеть идеальной техникой прыжка, но сделать его за счет физической силы. Сейчас девчонки, которые прыгают четверные, двигают фигурное катание вперед. Главное, чтобы не травмировались», — заметила Леонова.

Четверные сегодня прыгают не только в группе Тутберидзе, но и, например, у Сергея Давыдова и Евгения Плющенко. Конкуренция сумасшедшая. Некоторые иностранные спортсменки тоже пробовали квады — например, Кихира и американка Алиса Лью. Однако пока сравниться с соперницами из России не удается никому.

Хотелось бы, чтобы иностранные спортсменки демонстрировали такие же сложные элементы, как наши девочки. Тогда борьба будет еще более интересной Алена Леонова вице-чемпионка мира 2012 года

По мнению Леоновой, будущее женского фигурного катания — за увеличением количества чистых квадов. «С точки зрения техники, думаю, четверными дело ограничится. Будут ли пятерные? В ближайшем будущем, мне кажется, нет. Будет борьба за то, кто больше четверных сделает и чище откатает программу», — добавила экс-спортсменка.

Анна Щербакова

Пока пятерной действительно кажется скорее чем-то фантастическим: есть законы физики, а человеческие возможности так или иначе ограничены. Но ведь никто не изучал прицельно, каким именно количеством оборотов. Ведь и в то, что тройные станут обычным делом, когда-то верилось с трудом.

«Хочу попробовать выучить пятерной прыжок и выполнить его раньше остальных, в том числе мужчин», — сказала Трусова РИА Новости в апреле 2022-го. Получится или нет — вопрос второстепенный. С точки зрения истории важнее, что по уровню амбиций в технике фигурного катания девушки наконец совпали с мужчинами.