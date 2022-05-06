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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка порассуждала о возможности исполнить стриптиз на льду

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду, заявила, что никогда не стала бы исполнять стриптиз на льду. О такой возможности она порассуждала в интервью Sport24.

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«Это чисто моя позиция. Именно раздеваться, то есть быть сначала одетой, а потом раздетой — это чуть-чуть перебор. Я бы побоялась так сделать. Не из-за реакции, а просто мне было бы некомфортно», — заявила спортсменка. Фигуристка добавила, что не против изначально надеть на выступление откровенный костюм.

13 апреля Худайбердиева раскритиковала уровень российского футбола. Стиль игры в РПЛ она описала фразой «пинать в никуда».

19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. На чемпионате России, который прошел в конце прошлого года, спортсмены завоевали бронзовые медали.

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