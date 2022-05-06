Российская фигуристка порассуждала о возможности исполнить стриптиз на льду

«Это чисто моя позиция. Именно раздеваться, то есть быть сначала одетой, а потом раздетой — это чуть-чуть перебор. Я бы побоялась так сделать. Не из-за реакции, а просто мне было бы некомфортно», — заявила спортсменка. Фигуристка добавила, что не против изначально надеть на выступление откровенный костюм.