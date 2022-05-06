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12:23 (мск), источник: Sport24

В РУСАДА ответили на обвинения США в нечестном расследовании допинг-дела Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), расследуя дело российской фигуристки Камилы Валиевой, четко следует требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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Источник: Reuters

После командного турнира Олимпиады стало известно, что Валиева сдала 25 декабря прошлого года положительный допинг-тест. Фигуристке на тот момент было 15 лет, согласно антидопинговому кодексу, в связи с этим она обладает статусом «защищенного лица».

«В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно — требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования. Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается.

Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что спортсменка является защищенным лицом и дальнейшие комментарии по процессу расследования не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учетом принципов конфиденциальности и эффективности», — приводит слова Логиновой РИА Новости.

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