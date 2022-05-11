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19:06 (мск), источник: Sport24

Загитова радует подписчиков снимками в мокром купальнике и предлагает безумные трюки Щербаковой. Отпуск фигуристки

Олимпийская чемпионка в отличной форме.

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Источник: Sport24

Алина Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, но все равно ведет активную жизнь — катается в шоу, работает ведущей и журналисткой на Первом канале, проводит мастер-классы. В начале мая олимпийская чемпионка отправилась в долгожданный отпуск, который проводит максимально активно.

«Ну что, ребята, я уже нахожусь на острове. У меня будет уже третий самолет, вторая пересадка. Поэтому пожелайте мне удачи и сил. Но это того стоило, могу сказать заранее», — писала Загитова в соцсетях.

Алина сыграла с подписчиками в игру. Они должны были угадать, где спортсменка проводит отпуск. Олимпийская чемпионка предложила в качестве вариантов Сейшельские острова, Мальдивы, Мексику и Доминиканскую Республику. 64 процента ответивших были правы. Загитова оказалась в Доминикане.

Даже на отдыхе фигуристка много времени уделяет спорту. Например, пробует играет в теннис.

«Нууу…. я пыталась», — иронизирует спортсменка после неудачной попытки отбив мяч, добавив плачущий от смеха эмодзи.

Спустя пару дней фигуристка начала делать первые успехи — отбила мяч три раза подряд. За игрой Загитовой наблюдала ящерица, которая обосновалась на сетке.

Сидеть на шпагате у Алины получается гораздо лучше. Фигуристка отправилась в спортзал, где продемонстрировала отменную растяжку, сфотографировав себя в зеркале на фоне гантелей.

Еще один способ активно провести время — велопрогулка. Алина оказалась за рулем прогулочного байка в нежном бело-зеленом платье. Очень красивые фото из райского места!

Ну и куда же без бассейна! Фигуристка загрузила фото и видео, где она купается в стильном черном купальнике. Публикация фигуристки набрала сотни восторженных комментариев.

Еще один пост — фотография у стены под освещением в черных шортах и майке. Этот снимок тоже вызвал бурную реакцию болельщиков. Алину называли «бомбезной», «горячей красоткой» и «куколкой».

Алина даже в отпуске держит контакт со своими коллегами. Например, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова выложила видео, как исполняет трюк на трапеции на отдыхе и написала: «Ну что, ухожу в цирк?».

Загитова прокомментировала: «Ань, ну мы обязаны это сделать». Щербакова ответила ей двумя эмодзи — подмигивающим и плачущим от смеха.

А вы бы хотели увидеть экстремальное шоу от двух олимпийских чемпионок?

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