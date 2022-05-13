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17:48 (мск), источник: Sport24

В ISU развернуто пояснили причины повышения возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет

Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) объяснила решение о повышении возрастного ценза для соревнований с 15 до 17 лет.

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Источник: Sport24

"Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от фактического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степени окостенения костной структуры).

При рассмотрении возрастного ограничения необходимо учитывать как возраст развития, так и возраст скелета. Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, которые считаются несоответствующими их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития.

Юным спортсменам необходимо справляться с многочисленными стрессами на пути к спорту высших достижений. В первую очередь, они подвергаются высоким физиологическим нагрузкам, вызванными тренировками и соревнованиями.

Во-вторых, они, как правило, испытывают социальные проблемы, им нужно выполнять большое количество школьных заданий, а еще они могут столкнуться с потенциальными трудностями, связанными со сверстниками.

В-третьих, им необходимо участвовать в соревнованиях и справляться со стрессом из-за конкуренции. В конечном счете, повышение производительности обычно является главной заботой амбициозных спортсменов, поскольку они всегда заботятся о своих достижениях.

ISU также должен учитывать имидж, который он хочет создать для чемпионов среди юниоров и взрослых.

Увеличение возрастного порога до 17 лет дает время, необходимое для достижения зрелости скелета, снижает риск эпифизарных травм, если тренировочные нагрузки изменяются в периоды быстрого роста, и расширяет его развитие социальных и эмоциональных навыков. Самое главное, ISU обязан заботиться о физическом и психологическом здоровье и безопасности всех спортсменов, включая подростков", — говорится в заявлении ISU.

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