Александра Трусова: «Пробовала прыгать пятерной и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока это только попытки, я не тренирую его»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, планирует ли учить пятерной прыжок.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, планирует ли учить пятерной прыжок.
— Недавно в интервью ты сказала, что хочешь первой освоить пятерные не только среди женщин, но и среди мужчин. Довольно сильное заявление. Скажи, ты уже начала над этим как-то работать или это только в планах?
— Я знаю, что сейчас все это обсуждают, но я сказала не так. Я в общем сказала, что хотела бы попробовать и если я буду над ним работать, то, конечно, хотела бы сделать раньше всех. Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно, и есть нюансы, которые я должна подготовить. Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его. Бывают дни, когда хорошо себя чувствуешь, все хорошо получается, тогда, возможно, я захожу на что-то новое. А так, конечно, мне нравится ставить новые цели и достигать их, — сказала Трусова.
Также фигуристка рассказала, что не собирается пробовать выучить четверной аксель.
«Думаю, четверной аксель я, к сожалению, не прыгну. Я даже тройной пока что на соревнованиях не могу сделать. Для меня это сложный прыжок», — сказала Трусова.