Александра Трусова: «Пробовала прыгать пятерной и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока это только попытки, я не тренирую его»

— Я знаю, что сейчас все это обсуждают, но я сказала не так. Я в общем сказала, что хотела бы попробовать и если я буду над ним работать, то, конечно, хотела бы сделать раньше всех. Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно, и есть нюансы, которые я должна подготовить. Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его. Бывают дни, когда хорошо себя чувствуешь, все хорошо получается, тогда, возможно, я захожу на что-то новое. А так, конечно, мне нравится ставить новые цели и достигать их, — сказала Трусова.