Море, цирковой номер и служебный роман: Как проводят отпуск лучшие фигуристы России

Большой и трудный сезон в фигурном катании подошёл к концу. Для спортсменов он вышел очень сложным, ведь количество важных стартов просто зашкаливало, чего стоили одни только Олимпийские игры в Пекине. Разумеется, что после такого сезона важно хорошо и правильно отдохнуть, чем наши фигуристы и занимаются в эти дни. Лайф рассказывает, где проводят отпуск лучшие российские спортсмены и чем он запомнится не только им, но и всем нам.

Новая пара в мире фигурного катания: Александра Трусова и Марк Кондратюк

Главной околоспортивной новостью в мире фигурного катания стал роман между Александрой Трусовой и Марком Кондратюком. Мировая рекордсменка по количеству четверных прыжков в одной программе и чемпион Европы долгое время скрывали свои отношения, однако сначала их заметили внимательные фанаты, которые стали делиться снимками в соцсетях, а затем и сами Трусова и Кондратюк не стали скрывать тот факт, что теперь они вместе.

Заметили звёзд российского фигурного катания в Дубае. Кстати, именно там высадился достаточно большой десант наших (и не только) фигуристов. Та же Трусова выкладывала видео, на которых можно заметить грузина Мориса Квителашвили, который тренируется у Этери Тутберидзе и достаточно активно общается с другими её подопечными (Анной Щербаковой или же Камилой Валиевой).

— До Олимпиады я бы 100% сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать. Но после мне кажется, что можно — и чтобы была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное — разграничивать, — говорила Трусова в одном из интервью.

Кстати, после своего отпуска Александра Трусова уже успела вернуться в Россию и приняла участие в шоу Евгения Плющенко, которое проходило в Кемерове.

Алина Загитова полетела на Мальдивы

А вот Алина Загитова в очередной раз не выступала на больших стартах сезона. Олимпийская чемпионка 2018 года гораздо активнее проявляет себя в качестве ведущей «Ледникового периода» или же блогерши, которая активно покоряет соцсети, чем продолжает достаточно прилично наращивать и без того большую армию поклонников.

Однако, даже несмотря на отсутствие соревнований, Загитова полетела в отпуск в то же время, что и другие фигуристки. Для отдыха она выбрала направление, куда летят далеко не все, — Мальдивы. Судя по всему, там Загитова активно купалась в океане, играла в теннис и не забывала о тренировках. Разумеется, что поклонники в комментариях не стесняются писать фигуристке самые лестные отзывы.

Камила Валиева: покорила Дубай и Египет

А вот молодая прима российского фигурного катания Камила Валиева успела за время отпуска побывать сразу в двух странах. Хотя ещё совсем недавно Валиева участвовала в шоу Этери Тутберидзе и получала подарок в день рождения из рук президента России Владимира Путина. Через несколько дней она улетела в Дубай, а чуть позже Валиева оказалась в Египте.

Активности у Камилы Валиевой были самые что ни на есть разные. Молодая фигуристка успевала кататься на яхте, купаться в море, даже вспомнила уроки балета и поиграла в боулинг — и всё это только в Дубае. Отдых в Египте был также наполнен самыми разными занятиями, которые она объединила в одно видео и поделилась им с подписчиками.

Активный отдых Анны Щербаковой

А вот Анна Щербакова со своими подписчиками делится яркими видео, на которых она пробует себя в абсолютно новых активностях. Удивить олимпийская чемпионка Пекина сначала смогла чуть ли не цирковым номером. К слову, получилось у Щербаковой очень даже неплохо.

А вот после этого Щербакова сменила воздушную стихию на водную и попробовала себя в вейкборде. По собственному признанию спортсменки, это был её первый опыт в столь экстремальном развлечении. Самое главное, что здесь, как и в фигурном катании, обошлось без падений и травм. Щербакова стабильна и на льду, и на воде! Выйдя на сушу, чемпионка Пекина встретилась с победительницей Олимпиады в Пхёнчхане Алиной Загитовой.

Евгения Медведева в Болгарии со звездой Евровидения

Интрига межсезонья: что же связывает Евгению Медведеву и болгарского певца Кристиана Костова? Их заметили вместе во время отпуска фигуристки в Болгарии. Причём если спортсменка долго скрывала, кто же её сопровождает на отдыхе, то сама звезда Евровидения-2017 приоткрыла эту завесу тайны. Хотя Медведева и Костов уже достаточно давно не скрывают того, что они активно между собой общаются.

Однако на этот раз поклонники уверены, что между фигуристкой и певцом нечто большее, чем просто дружба. Сама Медведева только недавно пережила «роман» с блогером Даней Милохиным, а теперь — новая порция слухов. Посмотрим, что скоро на это всё скажет звезда фигурного катания. Вполне возможно, что Трусова и Кондратюк — не единственные, кто не стесняется говорить о личной жизни этой весной.