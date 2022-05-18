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11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Алине Загитовой исполнилось 20 лет

Сегодня, 18 мая, исполнилось 20 лет олимпийской чемпионке в женском одиночном катании, российской фигуристке Алине Ильназовне Загитовой.

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Источник: РИА "Новости"

Алина Загитова является победительницей Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россиянка стала первой по итогам короткой и произвольной программ, обойдя на 1,3 балла соотечественницу Евгению Медведеву и на 8,5 баллов — победительницу мирового первенства 2018 года в Милане (Италия), канадку Кэйтлин Осмонд. В первенстве же среди команд Загитова в составе сборной России завоевала серебряную медаль, пропустив вперёд команду Канады.

Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония), где она по сумме двух программ обошла представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и всё ту же Медведеву, и золото чемпионата Европы 2018 года в Москве.

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