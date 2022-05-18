Миллионер в кризисе мечты: как Загитова монетизирует свою популярность

Представьте, что вам пятнадцать лет, и вы — уже олимпийская чемпионка. А потом еще и чемпионка мира. Вы вообще собрали все существующие титулы в фигурном катании, не успев собрать оценки в школьном аттестате.

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Сбывшаяся мечта об олимпийском золоте неизбежно оборачивается кризисом мечты — неважно, во сколько лет она сбывается, — но пятнадцать лет добавляют неопределенности. О чем теперь мечтать? Не стыдно ли мечтать о чем-то другом? Зачем вообще мечтать, если все главное в жизни уже случилось? Чтобы ответить себе на эти вопросы, нужно время, а в тренировочном процессе его нет. Есть только каток, восстановление и сон. Не до рефлексии в большом спорте.

Система заточена на результат, и конвейер работает безостановочно. В России фигуристке нельзя позволить себе пропустить сезон из желания просто отдохнуть — по возвращении на твоем месте окажется даже не одна соперница. А еще есть чувство ответственности и ощущение, что ты должна всем вокруг — флагу, тренеру, клубу, федерации, семье и болельщикам. Должна за вклад ресурсов, финансов, времени и обожания. Ну, и если все твои заслуги в жизни на этот момент приходились на успехи в спорте, а ничего другого ты делать пока не умеешь, довольно странно отказываться от того, что приносит успех. Алина Загитова и не отказывалась — она ведь дисциплинированная спортсменка. К тому же у ее тренера Этери Тутберидзе была большая мечта — иметь взрослую чемпионку. Алине предназначалась миссия взрослеть и не терять чемпионское реноме.

Вместе с золотой медалью Олимпиады спортсмен получает что-то вроде пакета ценных бумаг — фигурально выражаясь, конечно. У него появляется возможность конвертировать медаль и свою историю в рекламные контракты, раскрутку личных социальных сетей, приглашения в шоу. Все это дает шанс окупить многолетние расходы родителей, неплохо заработать прямо сейчас и немного отложить на будущее. Такой же «пакет» получила Загитова — оставалось только грамотно им распорядиться. Но это была практически невыполнимая задача для продолжающей спортивную карьеру фигуристки.

Тем не менее в том, что касается монетизации успеха, Алина явно превзошла своих предшественниц. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, кроме амбассадорства с Nike, не получила крупных международных рекламных контрактов, оставшись несколько в тени другой звезды той Олимпиады — Юлии Липницкой. Сама Юля работала с глобальным Adidas, что уже было прорывом, но, во-первых, искренне избегала публичности и всех связанных с ней мероприятий, а во-вторых, слишком была нацелена на продолжение карьеры. То есть отдавала этому все время, силы и даже здоровье.

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Время, отведенное на монетизацию олимпийского золота, утекает быстро. Через четыре года после победы у планеты гарантированно будет следующая олимпийская чемпионка, а новые интересные имена дерзких и голодных до внимания появляются каждый сезон.

Загитовой в этом плане, считай, не повезло особенно — на следующем же после Олимпиады чемпионате России ее обогнали сразу три кнопки с ядерным потенциалом — 14-летние Щербакова, Трусова и Косторная. То есть они еще не могли выступать по взрослым в силу возраста, но уже обошли во внутреннем рейтинге всех взрослых суперзвезд, сразу попадая в прицел PR-боссов. Загитову от медиа-забвения на фоне громкого подрастающего поколения спасли ее редкое молчаливое обаяние и поддержка огромной аудитории, влюбившейся в точеную статуэтку в красной пачке на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.

Тут можно было бы сделать вывод, что Алине в принципе не стоило входить в постолимпийский сезон — она по факту не могла ни во всю мощь тренироваться, ни в полную силу заниматься контрактами. Но это было бы неправдой. Загитова уникальна тем, что у нее получилось, фактически не сбавляя тренировочного темпа (приличные результаты в спорте тому доказательство), успевать участвовать в ряде коммерческих проектов. Да, она могла бы гораздо больше «светиться» и больше зарабатывать, но не будем забывать, что финал того сезона принес ей золото чемпионата мира — возможно, даже более желанное, чем олимпийское. И для этого золота было необходимо много и тяжело тренироваться. Вообще не факт, что кто-то еще кроме Загитовой был бы способен на подобное. Для этого нужно неповторимое комбо физических и психологических качеств с некоторой долей везения.

Полный набор титулов вкупе с молодостью, красотой и западающей в душу историей сделал ее мечтой брендов. Работа Загитовой с Shiseido и Puma после завоевания титула чемпионки мира вышла на новый уровень. Ее стоимость как артистки ледовых шоу и при этом востребованность зашкаливали. А дальше случилось закономерное.

Отпахав три последних года на жилах и без отдыха отправившись в четвертый сезон, успевая тренироваться, выступать, побеждать, расти и превращаться из подростка в женщину, рекламировать косметику, спортивную одежду, японские матрасы и что только еще не, Алина банально устала. Потеряла мотивацию продолжать движение в шорах. Захотела попробовать жить, а не только тренироваться, и осудить ее может лишь тот, кто прошел ту же дорогу в тех же коньках на кровавых мозолях. Но он, что характерно, никогда и не осудит.

«До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями— у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени», — говорила Алина Загитова в интервью Cosmopolitan.

А тут еще и Трусова с Щербаковой и Косторной вышли во взрослые и теперь уже вполне законно могли обыгрывать олимпийскую чемпионку по всем фронтам. Не по зрительской любви обыгрывать, а по прыжкам, баллам и местам. И это вообще-то было болезненно даже для такого спокойного человека, как Алина.

В 2020 году Загитова объявила о паузе в карьере и в последний раз попала в рейтинг Forbes «40 самых успешных звезд России младше 40 лет». Ей было восемнадцать — она была самой юной в этом списке. По оценкам издания, ее доход за год составил 1,1 миллиона долларов, и для нашего фигурного катания это беспрецедентно большая цифра. Можно сравнить доход Алины с аналогичным показателем Евгения Плющенко. Он в том же списке в 2022 году занял 38 место с доходом 2,5 миллиона долларов, но его статус, медиа-активность и сфера деятельности все же неизмеримо выше и шире, чем у Загитовой.

На дальнейшую капитализацию имени Алины Загитовой повлияло многое. Пандемия, с одной стороны, загнала всех по домам и ударила по рекламным бюджетам, но бренды косметики и спортивной одежды были на коне и оборотов не снижали — люди бросились заниматься спортом дома и красить губы для конференции в Zoom. Так что контракты Алины от коронавируса не пострадали. В то же время из-за отмены стартов все остальные действующие фигуристки внимания недополучили, а Загитова, считай, два года оставалась непревзойденной чемпионкой мира.

Нынешняя обстановка вокруг России сохранению и приумножению контрактов с мировыми брендами не способствует. Puma и Shiseido еще в начале марта приостановили поставки, продажи и закрыли магазины в России. И хотя никаких официальных заявлений на счет приостановки сотрудничества с Загитовой компании не делали, очевидно, что рекламные отношения если не разорваны, то заморожены. Возможно, по этой причине Алина Загитова занялась тренерской работой — недавно провела мастер-класс для юных фигуристов в Хабаровске. До этого крупное подобное мероприятие у нее было в Мексике осенью 2021 года.

Таким образом, Алина за четыре года после своей Олимпиады вошла практически во все сферы деятельности, ей доступные. Она выиграла чемпионат мира, серебро чемпионата Европы и несколько медалей Гран-при, попробовала себя в качестве тренера, выступала в ледовых шоу в главной роли, работала телеведущей, побеждала в премиях гламурных журналов, участвовала в политической агитации и заработала несколько миллионов долларов на рекламе продукции коммерческих гигантов.

Она парадоксальным образом успела все и преуспела везде, практически ни от чего не отказываясь. И как показывает время, решение продолжать карьеру сразу после Олимпиады для нее было правильным, как и решение взять паузу спустя два года. За эти четыре года личная история Алины Загитовой стала по-настоящему объемной и интересной. Она не просто плоская картонная фигурка «красной балерины», а живой человек с успехами и ошибками, победами и поражениями. И когда наша жизнь вернется в нормальное русло, весь этот опыт Алине обязательно пригодится.