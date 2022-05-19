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13:43 (мск), источник: Sport24

Красавица-фигуристка Синицина показала фото в сиреневом купальнике с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала в социальных сетях фотографию с отдыха на Мальдивах.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

На снимке Синицина позирует в полуоткрытом сиреневом купальнике. «Уже два дня я на Мальдивах, и все это время идет до-ождь! Видимо, буду купаться не в море, а под дождем. Но атмосфера тут шикарная. Только ради этого стоит приехать сюда», — написала фигуристка рядом с фотографией.

Напомним, Виктория Синицина выступает в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым. В прошедшем сезоне пара стала олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и серебряными призерами Олимпиады-2022 в личных состязаниях.

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