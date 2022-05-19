Красавица-фигуристка Синицина показала фото в сиреневом купальнике с отдыха на Мальдивах

На снимке Синицина позирует в полуоткрытом сиреневом купальнике. «Уже два дня я на Мальдивах, и все это время идет до-ождь! Видимо, буду купаться не в море, а под дождем. Но атмосфера тут шикарная. Только ради этого стоит приехать сюда», — написала фигуристка рядом с фотографией.