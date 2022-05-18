Известная российская фигуристка будет выступать за Канаду

«Новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», — рассказал РИА Новости источник.

Забияко — уроженка Таллина, до 2014 года она представляла Эстонию, после чего переехала в Москву и стала выступать за сборную России. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, бронзовой медалисткой чемпионата мира-2019, победительницей двух этапов Гран-при. В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, в феврале 2020 года объявили о ее завершении.