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17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Известная российская фигуристка будет выступать за Канаду

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Серебряная медалистка Олимпиады-2018 в командном турнире бывшая российская фигуристка Наталья Забияко возобновляет карьеру и будет выступать за Канаду, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», — рассказал РИА Новости источник.

Забияко — уроженка Таллина, до 2014 года она представляла Эстонию, после чего переехала в Москву и стала выступать за сборную России. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, бронзовой медалисткой чемпионата мира-2019, победительницей двух этапов Гран-при. В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, в феврале 2020 года объявили о ее завершении.

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