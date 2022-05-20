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20:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Американская фигуристка увидела плюс в отсутствии соперниц из России

Американская фигуристка Мэрайя Белл увидела плюс в отсутствии на международных турнирах соперниц из России. Об этом сообщает Figureskatersonline.

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Источник: AP 2022

26-летняя представительница США заявила, что недопуск российских фигуристок откроет для многих спортсменок новые возможности. Она подчеркнула, что может продолжить выступать в фигурном катании еще год. «Особенно если не будет фигуристов из России», — добавила Белл.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Белл — чемпионка США в одиночном катании. Она выигрывала золото командного чемпионата мира в 2019 году.

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