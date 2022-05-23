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23 мая, источник: Lenta.Ru

Плющенко и Рудковскую обманули на десятки миллионов рублей

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская подтвердила, что супруги стали жертвами мошенников. Подробности она сообщила в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Рудковская написала, что их семья наняла бригаду строителей, которые попросили передать им наличные средства для закупки материалов. Злоумышленники объяснили эту просьбу плохой работой банков.

Продюсер отметила, что таким образом их обманули на 31 миллион рублей. Она опубликовала данные мошенника, мотивировав это стремлением предостеречь от сотрудничества с недобросовестными строителями.

Плющенко известен по выступлениям в одиночном катании. Он дважды выигрывал олимпийское золото. После завершения спортивной карьеры он сосредоточился на тренерской работе.

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