Плющенко и Рудковскую обманули на десятки миллионов рублей

Рудковская написала, что их семья наняла бригаду строителей, которые попросили передать им наличные средства для закупки материалов. Злоумышленники объяснили эту просьбу плохой работой банков.

Продюсер отметила, что таким образом их обманули на 31 миллион рублей. Она опубликовала данные мошенника, мотивировав это стремлением предостеречь от сотрудничества с недобросовестными строителями.