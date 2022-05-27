Загитова взорвала интернет фото в шикарном черном купальнике с яхты. Все отпускные луки Алины: СМОТРИМ
Алина в отличной форме.
Алина в отличной форме.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела отпуск сразу в двух местах — на Мальдивах и в Дубае. А как менялись ее луки?
Началось все с тенниса…
… и бассейна.
О тренировках Алина не забывала.
Зеленое платье идеально подошло под велосипедные прогулки.
А это наряд для ужина под водой.
Мальдивские качели.
Немного философии.
Перелет между Мальдивами и Дубаем — в футболке Gucci.
Свой 20-й день рождения Алина встретила на яхте.
А во время празднования Алина надела черное платье.
Прощание с отдыхом — нежные голубые тона.
Недавно Алина вернулась в Москву. И уже скучает по морю. Бомбическая красавица!
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