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13:05 (мск), источник: Sport24

Загитова взорвала интернет фото в шикарном черном купальнике с яхты. Все отпускные луки Алины: СМОТРИМ

Алина в отличной форме.

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Источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела отпуск сразу в двух местах — на Мальдивах и в Дубае. А как менялись ее луки?

Началось все с тенниса…

… и бассейна.

О тренировках Алина не забывала.

Зеленое платье идеально подошло под велосипедные прогулки.

А это наряд для ужина под водой.

Мальдивские качели.

Немного философии.

Перелет между Мальдивами и Дубаем — в футболке Gucci.

Свой 20-й день рождения Алина встретила на яхте.

А во время празднования Алина надела черное платье.

Прощание с отдыхом — нежные голубые тона.

Недавно Алина вернулась в Москву. И уже скучает по морю. Бомбическая красавица!

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