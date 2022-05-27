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12:58 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Нугуманова — об угрозах расправы: Тренер сказал, что сделает мне подножку на льду и я уйду на тот свет

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об угрозах расправы от одного из своих тренеров — Валентина Молотова.

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Источник: РИА "Новости"

«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать. Я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали. Я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит», — сказала Нугуманова в интервью «Матч ТВ».

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала об унижениях в группе тренера Евгения Рукавицына. Елизавета является многократным призером этапов мирового Гран-при в женском одиночном катании.

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