Олимпийского чемпиона по фигурному катанию призвали в армию

Спортивную роту пополнили 39 профессиональных спортсменов — членов сборных России. Помимо Кондратюка, в числе призванных, в частности, оказались лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и каноист Дмитрий Анисимов.

«В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца — 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.