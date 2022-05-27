Олимпийского чемпиона по фигурному катанию призвали в армию
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном первенстве Марк Кондратюк призван в армию, он пройдет срочную службу в спортивной роте ЦСКА в Самаре.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном первенстве Марк Кондратюк призван в армию, он пройдет срочную службу в спортивной роте ЦСКА в Самаре.
Спортивную роту пополнили 39 профессиональных спортсменов — членов сборных России. Помимо Кондратюка, в числе призванных, в частности, оказались лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и каноист Дмитрий Анисимов.
«В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца — 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.