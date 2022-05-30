Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.05
Рейнджерс
Каролина
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Чехия
США
84
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Финляндия
Канада
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
31.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.06
Колорадо
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Без платья лучше». Нугуманова выложила фото с глубоким декольте на пляже

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале показала, как проводит отпуск в Дубае.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Спортсменка опубликовала ряд фотографий с пляжа в голубом платье, подчеркивающем ее спортивную фигуру.

В комментариях болельщики оценили снимки девушки:

«В платье хорошо, а без платья лучше».

«Какая красавица, очень идет цвет!».

«Летняя и улетная».

«Ты нереально красивая в этом платье».

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь