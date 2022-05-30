«Без платья лучше». Нугуманова выложила фото с глубоким декольте на пляже
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале показала, как проводит отпуск в Дубае.
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале показала, как проводит отпуск в Дубае.
Спортсменка опубликовала ряд фотографий с пляжа в голубом платье, подчеркивающем ее спортивную фигуру.
В комментариях болельщики оценили снимки девушки:
«В платье хорошо, а без платья лучше».
«Какая красавица, очень идет цвет!».
«Летняя и улетная».
«Ты нереально красивая в этом платье».
Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.