«Без платья лучше». Нугуманова выложила фото с глубоким декольте на пляже

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Спортсменка опубликовала ряд фотографий с пляжа в голубом платье, подчеркивающем ее спортивную фигуру.

В комментариях болельщики оценили снимки девушки:

«В платье хорошо, а без платья лучше».

«Какая красавица, очень идет цвет!».

«Летняя и улетная».

«Ты нереально красивая в этом платье».