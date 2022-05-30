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17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристка-чемпионка сравнила методы тренировок в России и США

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семикратная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова рассказала о различиях подготовки фигуристов в США, Европе и России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсменка, три года тренировавшаяся в США, отметила, что в этой стране занятия фигурным катанием намного дороже, чем в России, поэтому даже юные фигуристы относятся к тренировкам более осознанно.

«В США на ребенка вообще нельзя повышать голос, ругать, критиковать его. Родители четко отслеживают эти моменты, если что-то не нравится, тут же подают в суд. Это норма для них. Поэтому тренеры работают очень аккуратно и, возможно, где-то не могут раскрыть свой потенциал, так как вынуждены существовать в очень жестких рамках. В Европе обстановка чуть более свободная. В России методы более жесткие. Возможно, поэтому у российских фигуристов и такие выдающиеся результаты», — приводит слова Глебовой Forbes.

Спортсменка также отметила, что в Европе родители приводят детей в спорт не за результатом, а скорее, для укрепления здоровья. По ее словам, молодые спортсмены, которые представляют Эстонию на чемпионатах мира или Олимпийских играх, не получают никаких поблажек в учебном процессе.

«Первая тренировка в 6−7 утра, потом полный день в школе, и вечерняя тренировка. Нагрузка очень большая, но все равно тренировочных часов не хватает», — добавила она.

Глебова завершила спортивную карьеру в 2014 году. Она трижды приняла участие в Олимпийских играх в женском одиночном катании.

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