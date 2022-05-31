Светлана Журова: «В 20 лет Загитова в депутаты не пойдет. Если получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму»

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— Загитова популяризирует фигурное катание благодаря участию в шоу, где она выступает как фигуристка, она — украшение ледовых шоу. Также Алина стала ведущей спортивных программ. Все видят, что после спортивной карьеры есть продолжение, это приводит детей в фигурное катание.

— Загитовой всего 20, но она уже знает, что нужно российскому спорту. Не слишком ли самонадеянное заявление?

— Наверное, немного некорректно интерпретированы ее слова. Она имела в виду не российский спорт, а российское фигурное катание. Вряд ли Алина знает, что делать с Формулой-1 или футболом. Пока ей нужно повариться в спортивной каше и получить нужные знания.

— Можем ли мы расценить эти слова в качестве заявки на то, чтобы в будущем стать депутатом Госдумы? Видите ли вы Алину там?

— Почему все сразу видят спортсменов депутатами? Дзюбу, например, в депутаты продвигают. Когда ко мне приходит спортсмен, то я рассказываю ему, что его ждет. Депутат — это не тот, кто спорт продвигает, это тот, кто общается с избирателями. Депутатам очень непросто коммуницировать с людьми, решать их проблемы, это намного тяжелее, чем просто развивать спорт. Кстати, чтобы развивать спорт, в Госдуме быть не обязательно.

— Видите ли вы Алину в Госдуме?